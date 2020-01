Astăzi în Moldova și în lume

02:00

Tema discutată astăzi de Vasile Botnaru cu analistul politic și director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, este legată de puterile președintelui Moldovei, dacă tot Moldova va avea anul acesta alegeri prezidențiale și unul dintre candidați, actualul președinte, pare să-și fi început deja campania electorală.Europa Liberă: Până nu demult, funcția de președinte era atât de nesemnificativă, mai ales atunci când era înlăturat pentru cinci minute, cât altcineva semna un decret prezidențial, de promulgare a legilor. Iată că președintele a devenit prima figură în stat. Asta ne duce la gândul că nu contează ce împuterniciri sunt trecute în Constituție, contează conjunctura politică și rușii spun короля играет свита, adică regele este interpretat de anturajul său – e adevărat sau nu?Igor Boțan: „Anul politic 2020 a început cu stabilirea a opt sarcini din partea șefului statului pentru guvern și aceasta arată foarte clar că șeful statului își asumă atribuții care nu sunt prevăzute de Constituție.”Europa Liberă: Dar nimeni nu se opune.Igor Boțan: „Exact. Nimeni nu se opune și această asumare de atribuții extraconstituționale pornește de la o anumită situație pe care o avem în Republica Moldova. Avem un guvern tehnocrat care, în principiu, nu-și poate formula, sieși, sarcini și atunci șeful statului găsește de cuviință că Domnia Sa, politicianul cu cel mai înalt rating de încredere din partea cetățenilor, poate să-și permită acest lucru.”Europa Liberă: De ce n-o face Zinaida Greceanîi, din postura sa de lider a partidului de guvernământ și președinte de parlament?Igor Boțan: „Pentru că dna Greceanîi are un rol anumit, pe care îl joacă cu modestie, iar șeful statului trebuie să se realeagă pentru un nou mandat în toamna anului curent.”Europa Liberă: Dar zice că nu-i sigur că va candida pentru a doua cadență. Programul electoral al șefului statului, pe care l-am citit cu toții în 2016, practic, nu a fost îndeplinit... Igor Boțan: „Este adevărat că face astfel de declarații, dar...”Europa Liberă: Cochetează?Igor Boțan: „Sigur că da, pentru că atribuțiile pe care le are, așa cum spuneam, nu-i permit să stabilească sarcini pentru Guvern. Odată ce face acest lucru, înseamnă că-și pregătește schița pentru viitoarea campanie electorală, pentru platforma cu care va veni în fața cetățenilor.”Europa Liberă: Lista de performanțe.Igor Boțan: „Nu e vorba de lista de performanțe. Programul electoral al șefului statului, pe care l-am citit cu toții în 2016, practic, nu a fost îndeplinit și șeful statului înțelege că nu putea fi îndeplinit.”Europa Liberă: Dar atunci când formulează o listă mai lesnicioasă, de exemplu 700 de lei adaos sau niște lucruri previzibile, ar însemna că își face un checklist realist, nu?Igor Boțan: „Sigur că da, și voiam să spun că, în ultimul an de mandat, șeful statului vrea să vină cu ceva performanțe în domeniul economic, social, infrastructural și acest lucru a fost demonstrat prin acest apel al șefului statului, cu stabilirea celor opt indicatori pentru anul 2020.”Europa Liberă: Seamănă, cumva, ceea ce face Dodon acum cu directivele date de la Partidul Democrat, de către liderul de adineauri al acestuia? Igor Boțan: „Nu cred că este vorba despre directive, cred că este vorba despre asimilarea unei experiențe, care a fost, trebuie să recunoaștem, una de succes pentru PD, în sensul că i-a ridicat ratingul. Aceste cadouri de Crăciun și de Paști sunt niște invenții ale dlui Plahotniuc și iată că ele au prins bine PD-ului. Dl Dodon crede că vor prinde bine și Partidului Socialiștilor.”Europa Liberă: Maia Sandu, în ipostaza de prim-ministru, încerca să tragă plapuma peste executiv. Era mai constituțională acea situație? Igor Boțan: „Dna Maia Sandu pornea de la atribuțiile Domniei Sale prevăzute de constituție, dl Dodon, nu are astfel de atribuții, dar am menționat că probabil că este în drept, ca politicianul cu cel mai înalt rating de încredere în fața cetățenilor să stabilească niște sarcini pentru un guvern pe care îl numește tehnocrat.”Europa Liberă: Întrebarea mea este simplă: este/va fi apetisantă funcția de președinte, încât să se dea bătălii puternice în acest an pentru acest fotoliu? PSRM vrea ca RM să fie transformată în republică prezidențială... Igor Boțan: „O, da, mai cu seamă pentru dl Dodon și Partidul Socialiștilor. Ei doar au sarcina, în documentele statutare, că RM trebuie transformată în republică prezidențială și dl Dodon a spus clar că sunt niște discuții nefondate, cele referitoare la trecerea înapoi la procesul de alegere a șefului statului în Parlament, pentru că partidul pe care l-a condus și pe care, neformal, îl conduce, vedem acest lucru, vrea ca RM să fie transformată în republică prezidențială. Mizele sunt foarte mari. Aici sunt subtilități despre rolul PD. PD a fost acela care i-a retras atribuțiile șefului statului de cinci ori pentru câteva minute, atunci când avea interese politice.”Europa Liberă: Și i le-a subțiat considerabil și pe cele constituționale. Nu?Igor Boțan: „Exact. Acum PD, care susține tacit guvernul Chicu, care de fapt este guvernul dlui Dodon, rabdă toate aceste ieșiri la rampă ale dlui Dodon, ceea ce arată că PD și-a schimbat în mod cardinal atitudinea față de atribuțiile șefului statului, le acceptă tacit, dar acest lucru, iarăși, este legat de circumstanțele în care se află RM și circumstanțele în care a ajuns PD.”Europa Liberă: Democrații puțin probabil să găsească un candidat care să-l înghesuie la colț pe Dodon, dar alții nu i-ar putea face o concurență serioasă, astfel încât încrederea dânsului că e deja victorios să fie pusă la îndoială? Igor Boțan: „Sigur că există forțe politice care-i pot face concurență dlui Dodon, nu și PD. Odată ce a re-îmbrățișat această abordare de partid-balama, PD are de jucat un rol foarte important. PD are cele mai puternice resurse administrative în administrația publică locală, cei mai mulți primari, încă controlează un media-holding, deci, sunt resurse care, într-o campanie electorală, alături de resursele PSRM și ale dlui Dodon, sunt extraordinar de necesare.”Europa Liberă: Au un cuvânt de spus.Igor Boțan: „Sigur că au un cuvânt de spus și, repet, este un partid cu o pondere care este subapreciată acum, după ce a plecat dl Plahotniuc. Dar vedem că PD transmite și mesaje foarte fine.”Europa Liberă: Către cine? Către socialiști sau către advrsarii socialiștilor?Igor Boțan: „Către toți, și către socialiști și către adversarii acestora. Mă refer la ultima ieșire la rampă a dlui Adrian Candu, care a spus că democrații vor să coopereze și cu stânga și cu dreapta, deci, își asumă rolul de partid-balama, după ce a plecat dl Plahotniuc, care, ne amintim că, în 2012, a pus sarcina, la congresul formațiunii, de a transforma partidul în cea mai puternică forță politică. Iată că PD revine la statutul de partid-balama și transmite astfel de mesaje. Noi înțelegem cu toții că aceste mesaje vor să spună foarte clar că PD, susținând guvernul Chicu, ar vrea să obțină ceva mai mult. Altminteri nu putem interpreta acest mesaj. Deci, dl Dodon, va trebui, în această campanie care se apropie, să găsească soluții pentru a menține PD alături, iar PD, așa cum am menționat, are cu ce-l ajuta, eventual, pe dl Dodon în campania electorală prezidențială. ”Europa Liberă: Eu, dacă aș fi democrat, m-aș supăra pe porecla asta de partid-balama. Igor Boțan: „Dl Diacov, acum mai bine de 20 de ani spunea altminteri: partidul care este deținătorul acțiunii de aur.”Europa Liberă: Partidul Jocker, am înțeles, dar Dvs. spuneți persiflant, partid-balama vă aparține. Dar totuși de cine ar trebui să se teamă Dodon în viitoarea campanie electorală și de ce? De cine începe deja să se teamă? Igor Boțan: „Eu cred că cea mai mare temere este să piardă alianța și bunele relații cu PD, alte frici, nu cred...”Europa Liberă: Nimeni nu-i suflă în ceafă? Igor Boțan: „Depinde cum se poziționează PD, dacă PD găsește de cuviință să-l susțină pe președintele Dodon pentru un nou mandat, atunci șansele lui devin mult mai mari. Dacă nu, rezultatul viitoarelor alegeri prezidențiale rămâne incert.”Europa Liberă: Pe dreapta nu vedeți pe nimeni să se fortifice și să se ridice la înălțimea ratingului lui Dodon?O parte dintre frontiști sunt în partidul Șor... Igor Boțan: „Ba da, sunt încercări, dar trebuie să fim realiști și cei din segmentul unionist, atunci când își fac planuri, trebuie să se uite la forța lor politică în teritoriu, mă refer la branșele teritoriale pe care le au, la capacitatea lor de a înainta candidați la funcția de primari și de consilieri locali, și atunci să înțeleagă că, înainte de a fi concurenți foarte puternici, într-o campanie electorală trebuie să lucrezi în teritoriu. Dacă ne referim la nordul și la sudul RM, descoperim că, din păcate, cele peste 10 partide unioniste nu prea au branșe și nu prea au oameni care să facă eventuale campanii prezidențiale serioase în nordul și sudul RM.”Europa Liberă: Dacă veni vorba de unioniști, ce-i mai important, să se împace liderii aici, la Chișinău, sau cei din provincie?Igor Boțan: „În provincie trebuie să aibă cine se împăca. Așa cum spuneam, dacă ne uităm la forța partidelor politice pe întreg teritoriul RM, vedem că branșe au socialiștii, democrații și cei din Blocul ACUM.”Europa Liberă: Dar unde-s frontiștii de altă dată? Igor Boțan: „Dacă vorbim de frontiști, o parte dintre ei sunt în partidul Șor. Chiar la conducerea raionului Orhei; curios, dar ce care luptau cu interferența Rusiei în Moldova și împotriva partidului cu două capete, acuma sunt parte a acestui partid, care din Ravnopravie a fost redenumit în Partidul Șor.”Europa Liberă: Deci, deocamdată, cu plugușorul merge Dodon?Igor Boțan: „Așa reiese din cele opt sarcini stabilite pentru guvern odată cu începerea anului politic 2020.”Europa Liberă: Iar îndeplinirea acestora vom verifica-o cât de curând.Igor Boțan: „Primul semnal va fi dat pe 15 martie, la Hâncești, atunci când va fi ales un deputat pentru Parlamentul RM. Toate strategiile partidelor, inclusiv a unioniștilor, a democraților, a comuniștilor, va ieși la iveală pe 15 martie.”Europa Liberă: Hârtia de turnesol sau, cum ar zice alții, testul de graviditate. Igor Boțan: „Da, este așa, nu trebuie să așteptăm foarte mult timp până când vom vedea care sunt intențiile forțelor politice.”