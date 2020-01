VIDEO | Explozie de amploare într-o uzină chimică din Spania. O persoană a fost rănită

09:40

Un autobuz oprit în staţie dispare pur si simplu sub şosea, în momentul în care şoferul vrea să pornească din nou în cursă. Sunt cel puţin 6 morţi, 10 dispăruţi, şi 16 răniţi. Căutări disperate au loc chiar în acest moment în China, în capitala provinciei Xining, după ce un autobuz plin cu călători a fost înghiţit de o gaură uriaşă deschisă deodată sub el, pe şosea. Pasagerii încearcă să iasă din vehicul. Canalul oficial de ştiri în limba engleză ecns.cn a anunţat că sunt cel puţin 16 răniţi, 10 persoane sunt date dispărute, în vreme ce numărul morţilor se ridică la 6. BREAKING: Huge sinkhole swallows bus in northwest China; at least 6 dead, 16 injured, and 4 missing pic.twitter.com/m12xBPxruu— BNO News (@BNONews) January 14, 2020 Imagini cu momentul în care autobuzul dispare efectiv sub şosea au fost filmate în timp real. Se observă cum vehiculul opreşte în staţie, oamenii încep să se urce în el, iar imediat ce şoferul vrea să plece asfaltul se rupe şi autobuzul cade într-un crater uriaş. Şi oameni care erau în staţie şi aşteptau să se urce au fost înghiţiţi de gaura căscată în asfalt.