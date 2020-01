Convenția Românilor de Pretutindeni, la București, de Ziua Micii Uniri

17:50

„Orice am spune, dar cel mai mare câștigător al mariajului cu PSRM a fost Igor Dodon, care a valorificat plenar noua conjunctură politică pentru a-l înlătura, cu ajutorul nostru, pe Plahotniuc, astfel el reușind să evite inevitabila destinație ce-l aștepta în acele zile – pușcăria”. De această părere este Iurie Reniță, deputatul PPDA, care a relatat pe îndelete cum a fost creată coaliția parlamentară între Blocul ACUM și socialiștii lui Dodon. „Dodon a acceptat coaliția cu blocul ACUM exclusiv din frică și nicidecum că ar fi fost sincer interesat să ne scape de corupție, mizerie și sărăcie. Păcat că acest lucru n-a fost înțeles de către liderii ACUM-ului. De vreme ce Plahotniuc a fost debarcat, nu cred că mai era cazul de mers, în mod regulat, la palatul sultanesc al lui Dodon pentru plocoane. Chiar și dacă era ceva foarte important de discutat, trebuia să vină Dodon la Parlament sau la Guvern și nu viceversa. Nu s-a reușit (poate nici nu s-a dorit!) ca greul discuțiilor să aibă loc in cadrul parlamentului, cu participarea Zinaidei Greceanâi și a fracțiunii socialiștilor, și nu la sediul președinției cu Dodon”, a mai adăugat alesul poporului. De asemenea, Iurie Reniță a spus că nici nu vrea să-și amintească de penibila și incredibila decizie de a-l trimite pe Dodon la New York să vorbească atâtea aberații de la înalta tribună a ONU încât s-a „înroșit” chiar și microfonul de acolo, tot ascultând cum acesta promovează, în tradiționalul stil ce-l caracterizează, interesele Federației Ruse în R. Moldova. „Nici nu vreau să știu că astăzi Parlamentul, Guvernul, SIS-ul, SPPS-ul, Curtea Constituțională, Justiția, Chișinăul, majoritatea absolută a raioanelor s.a.m.d aparțin exclusiv lui Igor Dodon, care este exponentul de vază și de bază al Kremlinului în Republica Moldova. Și nu că ar fi vorba doar de reproșuri sau acuzații în adresa unei sau altei persoane, dar e absolut necesar să conștientizăm și să ne asumăm responsabilitatea pentru această situație dezastruoasă și pentru acțiunile concrete ce se impun pentru a o depăși”, a mai declarat deputatul PPDA. Totodată, Iurie Reniță neagă acuzațiile unor colegi de-ai săi, potrivit cărora ar fi fost trimis în tabăra „ACUM” de către democrați și afirmă că cei care îl acuză de acest lucru sunt, de fapt, cei care optau cel mai mult pentru „mariajul” cu Dodon și acum îi atacă pe cei care au o altă opinie. „Am apreciat și apreciez în continuare curajul, dar și poziția de neclintit a deputaților ACUM-iști de a schimba regimul total corupt și detestat al lui Plahotniuc, tocmai de aceea am și semnat documentul de colaborare temporară cu socialiștii. Însă pentru mine problema cea mare a fost de altă natură: cum procedăm după înlăturarea lui Plahotniuc, astfel ca să nu transmitem toată puterea unui alt individ, nu mai puțin periculos și nociv decât Plahotniuc? Aceasta a fost temerea mea majoră, cunoscându-l suficient de bine pe Dodon și știindu-i apucăturile lui vădit antinaționale și orientarea pro-Kremlin. Spre marele meu regret, această îngrijorare s-a adeverit plenar. Am scăpat atât de greu de Plahotniuc că să-l acceptăm cu atâta ușurință pe Dodon? Nu este corect și onest, sub nicio formă, în fața alegătorilor noștri și a partenerilor externi, să ne atribuim doar meritul debarcării regimului Plahotniuc fără a ne asuma și responsabilitatea pentru instalarea și consolidarea regimului Dodon. Sunt lucruri fundamentale pe care trebuie să ni le asumăm deopotrivă, chiar dacă ele sunt extrem de regretabile și au repercusiuni dureroase pentru Blocul ACUM”, a concretizat Reniță. Amintim că anterior, Iurie Reniță, deputatul PPDA, a anunțat că ar deține o înregistrare din Parlamentul de la Chișinău, din seara zilei de 7 iunie 2019, atunci când în cadrul blocului ACUM s-a discutat despre necesitatea acceptării de a crea coaliția PSRM – ACUM, „unde sunt nume „sonore” din blocul ACUM care insistau, cu orice preț, să accepte toate condițiile lui Igor Dodon pentru formarea coaliției parlamentare și a componenței guvernului”. Articolul Deputat al Blocului ACUM: „Cel mai mare câștigător al mariajului cu PSRM a fost Igor Dodon” apare prima dată în InfoPrut.