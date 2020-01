Actorul Mark Hamill, cunoscut din saga "Star Wars", a renunţat la Facebook

07:00

Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, are interdicţie de a intra pe teritoriul Statelor Unite. Măsura a fost impusă şi soţiei, şi copiilor acestora. Despre aceasta a anunţat secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, printr-un mesaj publicat pe Twitter. Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020 Oficialul american a invocat acte de corupţie din partea lui Vladimir Plahotniuc, care ar fi subminat statul de drept şi ar fi compromis independenţa instituţiilor democratice din Moldova. Vlad Plahotniuc a deţinut funcţia de preşedinte al PDM în perioada 2016 - 2019. În vara anului trecut a anunţat că cedează funcţia şi că părăseşte rândurile partidului. Tot atunci a renunţat şi la mandatul de deputat.