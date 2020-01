Dodon și Ceban au vorbit despre schimbările ce vor fi făcute la „Moldovagaz”

19:40

„Acțiunile corupte ale lui Vladimir Plahotniuc au subminat statul de drept și au compromis sever independența instituțiilor democratice din #Moldova. Astăzi, îl desemnez public. SUA stă alături de Moldova în lupta împotriva corupției”.Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.În declarația sa, Departamentul de Stat susține că „odată ce secretarul de stat desemnează funcționarii guvernelor străine pentru implicarea lor, direct sau indirect, în acte corupție, persoanele respective și membrii familiei lor imediate sunt neeligibile pentru eliberarea vizele în Statele Unite”.„Pe lângă Plahotniuc, o desemnez pe soția sa, Oxana Childescu; fiul său, Timofei Plahotniuc; și copilul lor minor”, se mai arată în declarație.