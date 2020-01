La Chișinău va fi contruit un nou centru de sterilizare a animalelor

14:20

Într-o postare pe Facebook, Veaceslav Ioniţă menţionează că în 2019 leul moldovenesc a avut un comportament „în oglindă” comparativ cu anul 2018. În 2018 a înregistrat în prima jumătate de an o apreciere continuă, apoi a urmat o perioadă de depreciere. Iar în 2019 situaţia a fost diametral opusă. Mai întâi am asistat la o depreciere puternică a leului, apoi au urmat mai multe luni de apreciere.Pentru 2020 expertul recomandă Băncii Naţionale să evite situaţii din 2019, când am asistat la aprecieri/deprecieri bruşte ale valutei naţionale. „BNM nu urmăreşte scopul menţinerea la anumit nivel a cursului valutar, dar cu certitudine BNM este obligată să evite situaţii de stres pe piaţa valutară”, precizează Veaceslav Ioniţă.Economistul susţine că rezervele valutare de peste trei miliarde de dolari permite BNM-ului să asigure o fluctuaţie lină a cursului valutar şi să nu admită şocuri valutare pe piaţă.