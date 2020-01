NACTOY 2020: Noul Chevrolet Corvette Stingray este Maşina Anului în America de Nord

North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY) este un concurs desfăşurat din 1994 pe teritoriul SUA şi al Canadei şi este în mare parte similar cu cel cunoscut drept Maşina Anului în Europa. Singura deosebire poate este în modelele participante, specifice acestor pieţe.

