Maxim Galkin și Alla Pugaciova și-au luat copii și au mers la cinema (FOTO)

18:00

„Joker”, „The Irishman”, „The Parasite”, „Little Women”, „Once Upon a time... in Hollywood” se numără printre peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a gală a Academiei americane, care va avea loc pe 9 februarie. „Ford vs. Ferrari”, „The Irishman”, „Jojo Rabbit”, „Little Woman”, „Marriage story”, „1917”, „Once upon a time... in Hollywood”, „Joker”, „Parasit