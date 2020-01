Recomandări de evenimente interesante pentru ziua de 14 ianuarie. Află unde poți merge marți la Chișinău

20:00

Un pas foarte important în dezvoltarea profesională a unui profesor de limba engleză, chiar dacă acesta are ani buni de experiență în spate, este certificarea Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) – cel mai răspândit certificat TESOL la nivel mondial, acceptat de instituții de prestigiu din întreaga lume. Articolul Universitatea Tehnică a Moldovei pune un accent deosebit pe cunoașterea limbilor străine apare prima dată în #diez.