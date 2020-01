Primăria Zagarancea anunță concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Căminului Cultural

10:50

Programul „EU4Moldova: regiuni-țintă”, finanțat de Uniunea Europeană/ European Union in the Republic of Moldova și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Articolul UE, UNDP, UNICEF și Primăria mun. Ungheni anunţă concurs de desen la tema „Cum văd eu orașul meu peste 5 ani” apare prima dată în Știri din regiunea Ungheni.