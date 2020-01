Trei posturi TV din Moldova ar putea fi amendate pentru că au distribuit discursul președintelui rus în noaptea de Revelion

17:30

Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat luni încrezător că va putea încheia un acord comercial cu tarife zero şi cote zero cu Uniunea Europeană, care va asigura că nu vor fi efectuate controale vamale asupra mărfurilor transportate din Marea Britanie în Irlanda de Nord, transmite Reuters.