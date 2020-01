Viorel Morari va sta în arest preventiv 20 de zile. „Dacă ameninț, eu mă țin de cuvânt”

13:30

Să o rog pe Tatiana Țîbuleac să mă poarte prin Paris a fost o îndrăzneală. Ea spune că nu a ales Parisul, că acesta a apărut în chenarul vizei de domiciliu din întâmplare. Că nu vrea să îmbătrânească aici, dar că aici și-a născut copiii. Spune că relația ei cu orașul este una de „amiciție progresivă". Căutam un ghid îndrăgostit nebunește de Paris, dar am găsit o dragoste rațională într-o relație adultă, în care nu Parisul este dominant. Autoarea romanelor „Vara în care mama a avut ochii verzi" și „Grădina de Sticlă" (carte distinsă în 2019 cu Premiul Uniunii Europene pentru Literatură), cea despre care Dilema Veche a scris că este „... scriitor, unul născut, iară nu făcut", mi-a povestit despre ea și Paris, despre ea și scris. Eu, pentru prima dată în foarte mult timp, am avut emoții înainte de interviu și nici nu am mai îndrăznit să o întreb dacă îi plac croissantele.