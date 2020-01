FOTOREPORTAJ // Protest la Inspectoratul de Poliție și Procuratura din Ialoveni; „Pe cine protejează poliția?”

13:00

Stela Surchicean, mama lui Ilie Cazac, a declarat pentru Jurnal.md că a aşteptat timp de zece ani această decizie. „Am fost informaţi că am câştigat procesul în ziua de Crăciun. Ne-am bucurat chiar dacă nu ne aşteptăm că Federaţia Rusia îşi va onora în timpul apropiat obligaţiunile. Pentru noi contează în primul rând că am putut demonstra prin intermediul unei instanţe internaţionale că am avut dreptate. Fiul meu a stat închis ilegal, a fost maltratat fizic şi psihic. Ne-au întors spatele priete...