Porto Rico: Un nou cutremur puternic a fost inregistrat sambata. Mii de oameni se tem sa se intoarca la casele lor

Australia a emis, joi dimineata, noi alerte de incendii si noi ordine de evacuare pentru sud-estul tarii, in contextul in care, potrivit meteorologilor, ziua de vineri ar putea sa fie una de foc, la propriu si la figurat, meteorologii indicand ca este posibil ca temperaturile sa creeze conditii "periculoase, dinamice" in mai multe zone afectate deja de incendiile de vegetatie. Astfel, unele dintre acestea, nestinsa inca, ar putea fi amplificate, in vreme ce conditiile meteorologice ar putea duce la declansarea altor incendii, arata BBC.