LIVE. "Dreptate pentru Dumitru!" Zeci de oameni protesteaza in fata Inspectoratului de Politie Ialoveni pentru a cere dreptate in cazul tanarului ucis in bataie in seara de Revelion

LIVE. "Dreptate pentru Dumitru!" Zeci de oameni protesteaza in fata Inspectoratului de Politie Ialoveni pentru a cere dreptate in cazul tanarului ucis in bataie in seara de Revelion

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md