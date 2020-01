Vlad Țurcanu a fost ales prim-vicepreședinte al Partidului Unității Naționale

21:30

Andrei Goncearenko, beneficiarul Aeroportului Internaţional Chişinău, a declarat că informaţiile potrivit cărora el ar avea probleme cu justiţia din Federaţia Rusă sunt „tendenţioase” şi „nu au niciun temei”. Astfel, miliardarul rus promite că va apela la instanţele internaţionale, dacă cei de la Chişinău vor insista pe anularea contractului de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău. Într-un comunicat de presă Andrei Goncearenko a ținut să facă următoarele precizări: „Declar cu toată responsabilitatea că nu mă ascund de justiția vreunei țări, continui să-mi desfășor activitatea de om de afaceri, iar în prezent mă aflu în Moscova. Anterior, am anunțat public despre intențiile pe care le am în raport cu Aeroportul Internațional Chișinău și le voi repeta ori de câte ori va fi nevoie. Evident, investițiile, inclusiv din sursele mele personale, vor fi făcute numai în condițiile unui climat investițional favorabil și având suportul Guvernului Republicii Moldova”, a menționat sursa Mai mult, beneficiarul Aeroportului Internațional Chișinău a mai adăugat că din primăvara acestui an intenționează să înceapă transformările Aeroportului Internațional Chișinău într-un hub aerian transnațional important în regiune. „În primul rând va fi construit un Terminal ultramodern, fapt care va conduce la crearea câtorva mii de locuri de muncă pentru cetățenii moldoveni. Însă, atacurile continue ale oficialilor cu privire la încălcarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă privind promovarea și protecția reciprocă a investițiilor de fonduri din 17.03.1998 provoacă îngrijorări întemeiate ce țin de investițiile cetățenilor ruși în Republica Moldova. Declarațiile autorităților puterii executive cu privire la o presupusă ilegalitate a acordului de concesiune surprind, deoarece încalcă principiul separării puterilor. Recunoașterea legalității oricărui contract este o prerogativă exclusivă a instanțelor de judecată, care, în mod repetat, s-au exprimat în această privință. Orice acțiuni ale oficialilor, care contravin deciziilor judecătorești, urmăresc scopuri populiste, vor avea urmări juridice și vor fi atacate în instanțele internaționale”, a mai subliniat acesta. De asemenea Goncearenko a ținut să sublinieze că dispune de mijloace suficiente pentru a angaja companii juridice cunoscute pe plan internațional. „Nu am niciun dubiu cu privire la legitimitatea acordului și la prezența unor argumente juridice serioase într-un litigiu juridic de nivel mondial. Provoacă uimire decizia autorităților de a iniția un litigiu care îl vizează pe un investitor dintr-o țară-prietenă, o hotărâre care comportă cheltuieli mari bugetare, fără un rezultat evident pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova, și nu pentru o activitatea comună în vederea dezvoltării fructuoase nu numai a Aeroportului Internațional Chișinău, ci și a altor proiecte de infrastructură a țării. Cu toate acestea, am încrederea că rațiunea va triumfa și va fi inițiat un dialog cu oficialii Republicii Moldova pe tema implementării acestui proiect investițional ambițios”, a mai spus miliardarul rus. Menționăm că Aeroportul Chişinău a ajuns în mâinile omului de afaceri rus Andrei Goncearenko. Acesta promite să investească în aeroport peste 200 de milioane de euro şi să creeze, în procesul de construire a noului terminal, câteva mii de locuri de muncă. Articolul Miliardarul rus care a preluat aeroportul din Chișinău, supărat pe autoritățile R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.