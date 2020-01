Un copil a murit de gripă la spital

11:20

La Judecătoria Chișinău, este așteptată o decizie în privința arestării lui Viorel Morari, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, reținut vineri. Morari a fost inculpat pentru abuz de serviciu și fals în acte publice. Procurorii spun că l-ar fi protejat pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc și persoane din anturajul acestuia de anchete privind implicarea în frauda bancară sau privind obstrucționarea unei cercetări rapide a fraudei. Radio Europa Liberă a stat de vorbă cu jurnalistul Vitalie Călugăreanu de la Deutsche Welle despre implicațiile acestui caz.Europa Liberă: Întâi de toate, nu demult ai făcut un amplu interviu cu Viorel Morari. Se întâmpla atunci când la Procuratura Generală se instalase un nou procuror general, Alexandru Stoianoglo, iar în privința lui Morari se întreprindeau anumite lucruri atunci, adică începeau problemele lui. Ai avut ezitări atunci să-i oferi sau nu platformă? Întreb pentru că am observat că, de câteva luni, oricine face vreun gest favorabil în privinţa lui Morari este imediat taxat că îi plânge de milă unui procuror care nu ar avea puține păcate.Vitalie Călugăreanu: „Da, am observat această tendință. Eu nu am ezitat, pentru că interesul jurnalistic a fost unul major în momentul acela, interesul public a prevalat, din punctul meu de vedere, și am avut și acceptul șefilor mei de la Bonn, care au acceptat să ofere această platformă pentru Viorel Morari, să poată să-și spună poziția. Viorel Morari nu a reușit să fie sau să aibă imaginea Laurei Codruța Kövesi în Republica Moldova. Din acest motiv apare și această reticență publică, dacă pot să-i spun așa. Viorel Morari a avut o mulțime de ocazii să demonstreze că este un luptător anticorupție în perioada în care Republica Moldova se afla într-o situație total complicată sub regimul Plahotniuc, din punctul de vedere al combaterii corupției, adică Viorel Morari a fost acolo, la Procuratura Anticorupție în perioada regimului Plahotniuc, când Moldova se sufoca din cauza corupției și știm cu toții care a fost percepția publică a acțiunilor pe care le-a întreprins Viorel Morari și Procuratura Anticorupție în acea perioadă. Din punctul acesta de vedere, mi se pare cumva justificată această reticență a oamenilor, nu și a analiștilor și a ziariștilor care ar trebui să prezinte subiectul echidistant și să facă analiză din toate punctele de vedere.”Europa Liberă: Am să te întreb acum ceva din domeniul impresiilor. După interviu și ulterior, iată acum, ce impresie totuși ai? Cine este Viorel Morari – cineva care încearcă să facă, în sfârșit, justiție, după ce a fost nevoit să facă anumite compromisuri în etapa ceea de stat capturat sau cineva care încearcă să-și salveze pielea, sau și una, și alta? Cum ți se pare? Vitalie Călugăreanu: „Haideți să pornim un pic mai din urmă și să ne amintim interviul pe care l-a avut la Consiliul Superior al Procurorilor Alexandru Stoianoglo, atunci când Alexandru Stoianoglo, în acel interviu, s-a pronunțat împotriva arestului lui Nicolae Chitoroagă, care se știe – a și recunoscut Viorel Morari la un moment dat – că au fost în relații contondente în perioada regimului Plahotniuc și să ne amintim rolul despre care a scris presa că l-a avut Nicolae Chitoroagă în perioada regimului Plahotniuc.”Europa Liberă: Și ce-i cu această incoerență, din punctul tău de vedere, faptul că în cazul lui Chitoroagă era cumva nefavorabil că a fost arestat, reținut, iar acum apelează la aceleași metode? Vitalie Călugăreanu: „Da, încolo voiam să înclin discuția, adică, din punctul meu de vedere, lucrurile acestea ne duc spre gândul că în momentul acesta nu s-ar face justiție, dar s-ar regla niște conturi, adică ceea ce numim noi în Republica Moldova au loc niște „razborci” între anumite grupări, facțiuni de la vârful puterii. Și se întâmplă lucrul acesta după ce Procuratura Anticorupție și Viorel Morari au pornit niște dosare pe care noi le-am așteptat mult timp.”Europa Liberă: Da, cunoscutul dosar despre finanțarea externă a PSRM.Vitalie Călugăreanu: „Acesta este unul din acele dosare. Eu știu că mai sunt niște dosare care vizează mulți deputați, care sunt cumva îngrijorați în momentul acesta și nu sunt deputați doar din Partidul Socialiștilor, sunt un conglomerat de deputați, care și-ar dori în momentul acesta ca Viorel Morari să fie cumva izolat pentru a-și asigura libertatea și aici mă refer inclusiv la unii deputați din Partidul Democrat. Cunoscute sunt dosarele mari care au fost pornite și în privința acelor deputați. În primul rând este vorba despre dosarul greu ce vizează uzurparea puterii în stat, despre care vedem că nu se mai vorbește nimic. Pe de altă parte, să nu uităm că mai e un dosar despre care nu se prea vorbește, cel cu privire la cumpărarea deputaților ceva mai înainte.”Europa Liberă: Să vorbim acum despre fapte, puține câte sunt până la ora actuală legate de această reținere. Ce avem până acum? Avem procuratura care zice într-un comunicat că Morari ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere (în 2017 s-a întâmplat), pe care a înregistrat-o „contrar cerințelor legale, pornind un proces penal și ulterior urmărirea penală și falsificând în cauza penală mai multe acte procesuale”, ar fi acționat „în interese personale, precum și în interesul petentului”, adică al lui Vlad Plahotniuc și al mai multor personaje din anturajul lui. Anticorupție scrie pe surse că ar fi aflat că un subaltern al lui Morari l-ar fi denunțat că a primit de la acesta indicații să intenteze un dosar penal pe numele lui Veaceslav Platon cu o dată anterioară. Deci o chestie care explică oarecum lucrurile și Vladislav Căruceru, procurorul pe caz, era cercetat într-un dosar penal de către Procuratura Anticorupție. Iată, cum privești la aceste informații pe care le avem până la această oră?Vitalie Călugăreanu: „Eu cel mai mult în momentul acesta îmi doresc ca în dosarul acesta să se facă justiție, nu reglări de conturi. Or, ceea ce vedem, cam spre asta duce. Sper ca acest proces să fie unul deschis și Viorel Morari să aibă parte de un proces echitabil și corect pentru ca și noi să avem acces la acele ședințe de judecată, să înțelegem exact ce s-a întâmplat. Repet, Viorel Morari probabil că nu a fost un sfânt în perioada aflării la Procuratura Anticorupție, are păcate și a și recunoscut în interviul pe care mi l-a acordat în plin scandal, dar să vedem câtă dreptate au și ceilalți care îl acuză și cel mai bine ar fi ca justiția să-și spună punctul de vedere foarte clar în acest caz și cu probe, pe care cu siguranță Viorel Morari, dacă a comis ceva le cunoaște și am văzut și din interviu că el se aștepta într-un fel că va fi arestat, numai că deducțiile logice pe care le făcea din ceea ce mi-a comunicat țineau mai mult de această stare de opoziție în care s-a plasat el în raport cu Alexandru Stoianoglo și nu dosarele sau cazurile pe care le-ar fi investigat incorect. În ceea ce privește relația lui cu Plahotniuc, și aici avem foarte mult mister și chiar vreau ca societatea să afle exact care au fost relațiile. Știm că la un moment dat Viorel Morari a fost și la Vlad Plahotniuc, a avut întâlniri la el în birou, dar știm și despre faptul că Morari a avut întâlniri și cu Igor Dodon, și nu doar una. În mare ar trebui ca lucrurile acestea să fie cumva înțelese de noi toți, de societate și să fie tratate absolut echidistant, imparțial, așa cum ar trebui să fie, iar justiția să-și spună cuvântul, să se facă justiție.”Europa Liberă: Până atunci, până se mai limpezesc apele, un mesaj a avut Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene. Citez aici: „Urmărim foarte atent ce se întâmplă cu urmărirea penală în Moldova, în ultimele luni procurorii anticorupție au făcut pași importanți în cele mai importante investigații penale. Moldova are nevoie de ofițeri, procurori, judecători hotărâți și independenți, gata să ofere rezultate reale în lupta împotriva corupției”. Cum ți s-a părut acest mesaj, îi ia apărarea lui Morari?Vitalie Călugăreanu: „Nu cred că un ambasador al Uniunii Europene poate să ia cumva poziția vreunei părți într-un astfel de scandal. Ceea ce spune dl Michalko este că în acest caz e nevoie de maximă transparență și e nevoie ca în Republica Moldova, în sfârșit, să avem justiție, iar atunci când aceste mișcări sau apele se tulbură atunci când apar niște dosare care contează, adică de rezonanță, la care întreaga societate privește și este în așteptarea unor rezultate pe aceste dosare, iată că vedem că se întâmplă ceva și, evident, ambasadorul Uniunii Europene a ținut să transmită niște mesaje, în primul rând, pentru autorități. În astfel de cazuri e nevoie de transparență pentru a exclude orice suspiciuni legate de acest dosar.”