Femeie, bătută de un bărbat lângă un bar din Rezina: A fost transportată la spital cu traumatism craniocerebral

Pentru prima dată în istoria acestui producător, exclusiv de maşini electrice, capitalizarea pe piață a Tesla Inc. a depășit valoarea combinată a giganţilor Ford Motor Co şi General Motors.Potrivit agenţiei Reuters, în seara zilei de miercuri din această săptămână, acțiunile Tesla au crescut cu aproape 5%, finalizând tranzacțiile la un nivel record de 492.14 dolari per acțiune.