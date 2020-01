Busturi unioniste și socialiste pe aceeași stradă

09:40

Saturn cel batran si serios, aflat in Capricorn, lordul karmei, planeta responsabilitatii, muncii, a faptelor dupa rasplata, a scurgerii timpului si a ciclurilor finite pe acest pamant, si Pluto, planeta transformarii si renasterii s-au apropiat tot anul 2019 unul de celalalt iar momentul la care sunt cel mai mult unul langa altul, numit si conjunctie, are loc duminica 12 ianuarie 2020.Acesta este un eveniment astrologic monumental care va pune fundatia pentru o lume cu totul noua, atat la nivel colectiv cat si individual.Saturn si Pluto sunt cele mai reci si dure planete. Ele simbolizeaza ciclurile implacabile ale naturii si finalul tuturor lucrurilor, creand restrictii si fortand schimbarea drept instrument necesar. Un nou deceniu si o noua era astrologica nu aveau cum debuta fara un asemenea moment unic ! In unele privinte, la fiecare dintre noi ceva nu va mai fi la fel cum a fost. Poate pe moment nu ne vom da seama pentru ca Saturn si Pluto nu sunt precum Luna sau Mercur, cu efect imediat de la o zi la alta, ci fiind planete de miscare lenta genereaza efecte ce se manifesta in timp, luni sau ani. Insa peste o vreme, poate chiar cativa ani, privind in urma vom sti : da, totul a inceput cam in preajma inceputului lui 2020, cand Saturn a fost in conjunctie cu Pluto in Capricorn!Ca sa supravietuim pe un anumit plan al vietii si sa mergem mai departe bine, ceva trebuie sa se incheie si sa trecem la un nou mod de a trai.Acest ceva nu mai poate fi ignorat. Anul 2019 a pregatit terenul despre ce e vorba „ca sa ne prindem”. Ce s-a stricat trebuie reparat, ce nu mai merge trebuie inlocuit. Este timpul sa crestem, sa ne recunoastem momentele de final si de nou inceput si sa ne asumam responsabilitatea pentru viitoarea viata !