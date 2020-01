(foto) Mihai Botnari, din culisele meseriei de pilot și de ce nu trebuie să te temi de turbulențe atunci când zbori

13:45

La început de an, am discutat cu deputata din Bălți Arina Spătaru, care ne-a povestit prin ce dificultăți a trecut Blocul ACUM pentru a forma o coaliție cu PSRM, ce implică legea cu privire la statutul municipiului Bălți, dar și a dezvăluit niște secrete din interiorul blocului în timpul guvernării. Articolul „Personal nu am știut despre decizia pe care urma s-o ia Maia Sandu la guvern”. Deputata Arina Spătaru vorbește despre rezultatele din 2019 apare prima dată în #diez.