2019 – CEL MAI INTENS AN din viața ei! Gabriela Năstas: „Am ars și reînviat din propria cenușă”

Interpreta Gabriela Năstas a primit o lecţie bună de la 2019, iar noul an susţine că „va fi istorie”, informează SHOK.md. „2019 a fost cel mai intens an din viața mea la propriu. O adevărata furtună în plinătatea sensului. Cred că, am trăit cele mai intense sentimente posibile și imposibile. Am ars și reînviat din […]

