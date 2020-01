Un georgian a ajuns din greșeală în România pentru că a băut prea mult

18:50

Luna Plină din ianuarie poartă tot felul de nume ciudate în credințele nativilor nord-americani: se numește și Luna Lupilor, Luna cea bătrână ori Luna înțeleaptă, ceea ce arată incredibila putere a acestei prime luni pline din noul an. La începutul lui 2020, Luna Plină va străluci pe cer în data de 10 ianuarie, efectele sale fiind multiplicate de trecerea într-un an extrem de puternic și semnificativ pentru zodii.Această Lună Plină va pătrunde în tenebrele inconștientului și va scoate la iveală forțele supreme care ne ajută să facem față celor mai dramatice situații.începutul de an va fi marcat de cuceriri și izbânzi, care ne vor deschide calea spre mai multe succese și împliniri în perioada care urmează. Iată cum vor fi influențate zodiile de înțelepciunea străveche a Lunii Pline din 10 ianuarie!