Paparazzi, 11 Ianuarie

Poezia a fost, poate, cea mai mare forma de curaj in vremurile, in care a spune ca traiesti romaneste era interzis. Poetul Gheorghe Cutasevici a riscat prin opera sa cu viata, dar niciodata nu s-a lasat batut. Astazi, la cei 81 de ani, nu-si spune rugaciunile, ba dimpotriva, munceste mai mult ca niciodata ca sa-si alunge batranetea. Are o tipografie in propria locuinta, iar prin mainile sale trec astazi operele a zeci de scriitori basarabeni.