Interpreta Stela Botez VA LANSA O CARTE, în 2020. Află ce dorințe mai are!

11:10

Interpreta Cristina Ceauş a dezvăluit că 2019 a fost cel mai bun an – a devenit mamă pentru a doua oară, informează SHOK.md. „Dacă 2018 a fost un an în care l-am pierdut pe tata, în 2019 vreau să cred că el mi-a trimis un înger… A fost un an în care am avut un […]