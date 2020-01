Andrei Năstase vorbește despre candidatul propriu la prezidențiale

11:50

Maia Sandu, liderul PAS, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că nu regretă decizia de a se alia cu Partidul Socialiştilor, condus de Igor Dodon şi Zinaida Greceanîi, pentru că scopul primordial era de a „salva ţara de Plahotniuc”. „Eu sper că nimeni nu-i duce dorul lui Plahotniuc. Eu cred în continuare că noi am procedat corect atunci când ne-am asumat acea decizie de a merge într-o majoritate cu socialiștii pentru a salva țara de Plahotniuc. Eram conștienți că poate să ne coste foarte mult această decizie, dar am fost gata să plătim acest preț, oricât de mare, credeam cu tărie că trebuia să scăpăm țara de Plahotniuc. În continuare cred că, indiferent de costuri, o să vedem care vor fi cele electorale, dar indiferent de aceste costuri, cred că noi am procedat corect când am format acea majoritate”, a subliniat Maia Sandu. Fostul premier al R. Moldova a mai spus că era conştientă de faptul că alianţa cu PSRM va fi una dificilă, deoarece „nu poţi să faci reformă autentică a justiţiei într-un parteneriat cu corupţi”. Mai mult, Maia Sandu l-a acuzat pe colegul de bloc, deputatul Iurie Reniță, de „lipsă de respect față de oameni”, atunci când a declarat că are o înregistrare ce ar scoate în vileag nume sonore din „ACUM” care susțineau fervent o alianță cu socialiștii proruși în seara zilei de 7 iunie 2019, dar nu a făcut-o publică. Articolul Maia Sandu, despre alianţa cu PSRM: „Noi am procedat corect atunci când ne-am asumat acea decizie” apare prima dată în InfoPrut.