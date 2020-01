Nou cutremur în Puerto Rico. Mii de oameni au rămas fără adăpost, curent electric şi apă, în urma valului de seisme de la începutul lui 2020

16:00

Președintele american Donald Trump susține că ar fi meritat Premiul Nobel pentru Pace anul trecut pentru că a “salvat o țară” și a oprit “un mare război”, potrivit BBC. „O să vă spun ceva despre Premiul Nobel pentru Pace. Eu am făcut un acord, am salvat o ţară şi tocmai am auzit că liderul acelei ţări primeşte acum Premiul Nobel pentru salvarea ţării. Am zis: ‘Ce? Am avut eu ceva de-a face cu asta?’ Da, dar ştiţi, așa se întâmplă. Cât timp noi știm asta, este ce contează... Am evitat un mare război, am evitat mai multe”, le-a spus Donald Trump susținătorilor săi, la o întâlnire electorală care a avut loc joi în Toledo, Ohio. "I made a deal, I saved a country, and I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, 'what, did I have something do with it?'" -- Trump whines about not having a Nobel Peace Prize pic.twitter.com/PjVsZCkThY— Aaron Rupar (@atrupar) January 10, 2020 Deși a evitat să dea nume, Trump a făcut referire la premierul ethiopian Abiy Ahmed, care la 43 de ani este cel mai tânăr șef de guvern din Africa. Abiy Ahmed a primit această distincţie pentru eforturile făcute în vederea reconcilierii istorice a ţării sale cu Eritreea. Premiul a constat într-o medalie de aur şi un cec de aproape un milion de dolari, sumă pe care au primit-o şi ceilalţi laureaţi.