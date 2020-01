Cel mai mare radiotelescop din lume a devenit operaţional

09:30

1. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Codrilor 999, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Balcani 53, Durlești 9999, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Dumbrava: str. Bot Mihai, Buiucani parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Centru: str. Belșugului 1-5, 10-14, Bujorilor 4-40, 7, Cireșilor 27/2, 92, Lacului 62, 69, 72, N. Pirogov 2, 12-26, 3-25, Nucarilor 21-33, 38-50, Timiș 1, 21-53, 34-56, în intervalul de timp între 08:45 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Anenii Noi: str. Chișinăului parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ruseni parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 11:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Cahul: str. Mihail Solohov, parțial în intervalul de timp între 10:30 – 12:00 pentru conectarea consumatorului nou. 7. Cantemir: s. Şamalia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sadîc: str. 70 Let Octeabrea, Boris Glavan, Oleg Coşevoi, Ştefan cel Mare şi Sfînt, parțial in intervalul de timp între 14:00 – 15:30, pentru conectarea consumatorului nou. 8. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Vulcăneşti: str. Cicalov, Cicalova str-la, Comsomoliscaea, Komsomoliskii str-la, Serghei Rudenco, Serghei Rudenco str-la parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 9. Călăraşi: s. Nişcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 10. Căuşeni: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Donici, Anna şi Alexandru, Bogdan Vodă, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Gheorghe Asachi, Ghidirim A. , Iurie Gagarin, Iurie Gagarin 1 str-la, Livezilor, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Eminescu 3 str-la, Mihai Eminescu bd., Mihai Viteazul, Poleanicikin, Preanicov, Stere Constantin, Unirii, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Ioan Vodă, Mihail Lermontov, Mira 2 str-la, Mira 3 str-la, Mira 4 str-la, Păcii str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sălcuţa Nouă parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 11. Cimişlia: s. Ialpujeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Marienfeld parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Hînceşti: s. Lăpușna: str. Bahmeta, 50 Let Octeabrea 952 parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 13. Ialoveni: s. Puhoi parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ruseștii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 14. Leova: str. Cahulului parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 15. Nisporeni: str. Basarabia, Grigore Adam, Ion Soltîs, Luceafărul, Mihail Frunze, Suveranitatii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Toma Ciorbă parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Şendreni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 16. Orhei: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Serghei Lazo, Sesiunea 13, 8 Martie, partial, in intervalul de timp, intre 08:45 – 10:30 pentru conectarea consumatorului nou. s. Susleni partial, in intervalul de timp, intre 11:00 – 12:45 pentru conectarea consumatorului s. Bolohan partial, in intervalul de timp, intre 13:15 – 14:30 pentru conectarea consumatorului 17. Străşeni: str. Alecu Russo, Bucovinei, Constantin Stere, Mitropolit Varlaam, Păcii, Vasile Alecsandri, Vasile AlecsandriI str-la, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Vorniceni: str. Constantin Balaur , Constantin Negruzzi, Decebal, Georghe Asachi, Mitropolit Petru Movilă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vorniceni, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16.30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 18. Ştefan Vodă: str. Suvorov, Zona Industrială parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:05 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Volintiri parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:05 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Carahasani: str. Carl Marx, Ciapaeva, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Molodejnaea, Pobeda, Carahasani, Suvorova, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:05 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Talmaza: str. Anatolie Sîrghi, Boris Glavan, Grigore Cotovschi, Izvoarelor, Maxim Gorki, Miciurin, Nistrului, Talmaza, Tcacenco, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Talmaza: str. Iurie Gagarin, Izvoarelor, Miciurin, Nistrului, Talmaza, Valentina Tereşkova, 27 August parțial, în intervalul de timp între 10:45 - 12:45 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Cioburciu: str. Cecvora, Cioburciu, Iurie Gagarin, Lenin, Miciurin, Molodejnaea, Păcii, Suvorovo parțial, în intervalul de timp între 13:20 - 15:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 19. Taraclia: str. Lenin, Mihail Frunze, Sadovaea, Suvorov, Şmidt, Voroşilov parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Tvardiţa: str. Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Telenești: s. Bogzești partial, in intervalul de timp, intre 09:05 – 11:00 pentru conectarea consumatorului s. Leușeni partial, in intervalul de timp, intre 12:30 – 14:00 pentru conectarea consumatorului s. Mihalașa partial, in intervalul de timp, intre 14:30 – 16:30 pentru conectarea consumatorului