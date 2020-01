(COMENTARIU) Situația de pe scena politică din Moldova la startul unui nou sezon

16:30

Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea a venit cu clarificări în legătură cu cazul cetățeanului Alexandru Rjavitin, informează TRIBUNA. „1. Am reacționat și m-am implicat imediat ce am fost sesizat de Promo-LEX pe data de 30 decembrie 2019. In aceeași zi am expediat demersuri in adresa negociatorului din partea Tiraspolului Vitali Ignatiev și a OSCE Mission […]