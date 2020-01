Gianni Infantino a devenit membru CIO

17:50

Odinioară șocante și fetișiste, piesele vestimentare din latex au fost adoptate de modă pe podiumurile de prezentare dar și pe covorul roșu. A fost o călătorie plină de evenimente, scrie editorul de modă Cassidy George. De mai bine de 50 de ani, temele fetișistice și iconografia au fost din ce în ce mai integrate în moda aflată în continuă schimbare. Dar, în timp ce tocurile înalte, corsetele și pielea au devenit ceva obișnuit, hainele din latex încă fac oamenii să întoarcă capete și să ridice din sprâncene. După ce au migrat de pe câmpul de bătălii în cluburile sado-maso, îmbrăcămintea din latex are acum cel mai mare impact pe podium și pe covorul roșu. Anul trecut am văzut latex în colecțiile de toamnă/iarnă ale caselor de modă Gucci, Vivienne Westwood, Balmain, Thierry Mugler și Raf Simons, iar Kim Kardashian (la Gala Met) și Rachel Weisz (la Oscaruri) îmbrăcate în ținute din latex rămân cele mai fierbinți apariții din 2019. Latextul a fost preferat și de surorile Hadid și Jenner dar și de cântărețele Cardi B, Katy Perry, Ariana Grande și Nicki Minaj. Moda hainelor de latex a jucat un rol important în unele dintre cele mai decisive momente ale culturii pop ale deceniului – l-am văzut pe Rihanna în controversatul ei videoclip muzical S&M, pe Miley Cyrus la VMA din 2013, și pe Lady Gaga, când a cunoscut-o pe Regină. Vedetele adoră latexul! Latexul, văzut mult timp ca ceva care trebuie cenzurat, este acum purtat cu mândrie. Deși moda hainelor de latex se află în mijlocul unei renașteri mediatice, istoria lor începe acum 200 de ani. Cauciucul natural este o substanță care se găsește în sucul lăptos (latex) aflat în tulpina unor arbori tropicali, cum este hevea. Pentru a obține latexul, coaja arborelui de cauciuc este crestată, iar latexul se scurge în vase de colectare fixate pe arbore sub tăietură. Latexul iese din tăietură și este adunat într-un recipient mic. Întreaga cantitate de latex obținută la fiecare bandă este de 30 ml. Mai apoi, o fâșie îngustă de scoarță este luată de la baza copacului pentru a se reface tăietura originală în fiecare zi. În prezent pe glob arborele de cauciuc este cultivat în așa numitul „Brâul Cauciucului” care se întinde în emisfera sudică și nordică de-a lungul paralelei de 30°. Țările mai importate producătoare de cauciuc natural sunt:Tailanda, Indonezia și Malaysia. Un designer din New York declară: „Oamenii greșesc adesea alegând hainele din PVC în detrimentul celor de latex îl consideră ca fiind strălucitor, strâmt, sexy și ieftin. Dar latexul din cauciuc natural este complet vegan, durabil, fragil și greu de lucrat”. Utilizarea cauciucului natural datează din Meso-america în 1600 î.Hr., în culturile Maya, Aztecă și Olmec. America de Sud a rămas principala sursă de latex până în 1876, când Henry Wickham, într-un act de piraterie botanică, a făcut contrabandă cu 70.000 de semințe de arbore de cauciuc amazonian din Brazilia în Anglia. În timpul revoluției industriale, latexul a devenit o resursă colonială extrem de valoroasă. Calitățile unice ale cauciucului l-au făcut să fie ideal pentru utilizarea ca îmbrăcăminte de protecție, în special în medicină și în război. Pe măsură ce îmbrăcămintea din latex a crescut în popularitate, unii purtători au descoperit că este atât pragmatic cât și plăcut sexual. „Este cea mai senzuală țesătură”, spunea cineva, „pentru că are un aspect, miros, gust, sunet și oferă senzații unice”. Invenția pelerinii de ploaie Mackintosh din 1824 a dat naștere unei comunități deosebit de loiale de iubitori de cauciuc. Cu timpul, hainele de latex au fost adoptate și de femeile ușoare, devenind niște piese vestimentare interzise. După cel de-al Doilea Război Mondial, un val de conservatorism social a izolat fetișiștii. Moda hainelor de latex a reapărut la sfârșitul anilor ’50, datorită designerului britanic John Sutcliffe, care a creat primul costum din lume – îmbrăcămintea prototip din cauciuc. Deși intenția sa inițială în lansarea mărcii AtomAge era să confecționeze îmbrăcăminte rezistentă la intemperii pentru bicicliști, a devenit din ce în ce mai evident că design-urile sale au fost râvnite pentru uz privat, mai degrabă decât pentru uz public. Serialul de televiziune de spionaj britanic creat în 1961 Răzbunătorii a fost momentul în care hainele de latex s-au produs în masă. Emma Peel (interpretată de Diana Rigg) purta adesea un costum de latex, inspirat de Sutcliffe. Sutcliffe a profitat de obsesia pentru produsele sale și a fondat Revista AtomAge în 1972. Periodicul, plin de imagini S&M, a câștigat numeroși fani în rândul fetișiștilor și nu numai. Această revistă „șocantă” a atras atenția pionierilor punk Vivienne Westwood și Malcolm McLaren, care au deținut un magazine denumit Let it Rock. Celebrul lor magazin a fost redenumit SEX în 1974, marcat de un semn uriaș din cauciuc roz. Îmbrăcămintea de latex era o semnătură a SEX-ului. Aceștia au profitat că latexul era interzis pentru a răsturna normele stilistice și, cu Westwood în frunte, cauciucul și toate stigmele sale socializate au devenit o piatră de temelie a agendei lor antagonice de modă. Valerie Steele o citează pe Westwood în cartea sa din 1996, Fetish: Fashion, Sex & Power: „Hainele de latex erau fetișiste, dar când le puneai pe tine, îți ofereau un sentiment de libertate.” După ce a fost popularizată de punkeri, îmbrăcămintea de cauciuc s-a reinventat în anii ’80 și a fost văzută în discoteci, pe tinerii pasionați de viața de noapte dar și pe artiști. șocant a fost când latexul a fost văzut pe artiștii momentului, Siouxsie Sioux, Billy Idol și Frankie Goes. Este momentul în care Theresa Coburn începe să creeze haine de latex pentru artistul Johnny Slut (din trupa Specimen). Anii ’90 au însemnat o renaștere o interesului pentru Emma Peel din serialul Răzbunătorii (anii ‘60). Latexul a fost purtat de personajele feminine din Batman Returns, Tomb Raider, The Matrix și Charlie’s Angels. În mod similar a fost folosit în videoclipurile muzicale și în show-urile live ale starurilor pop precum Madonna, Janet Jackson, Spice Girls și Britney Spears. De-a lungul anilor, latexul a pătruns în colecțiile lui Marc Jacobs, Chanel, Dolce și Gabbana, Valentino, Anna Sui, Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix și Alaïa. Din anii 2000 hainele de latex au devenit piese vestimentare de nelipsit din garderoba unei femei, o dată cu dorința reprezentantelor sexului frumos de a se simți puternice, dominatoare, sexy. Dincolo de aceste aspecte, latexul nu se poartă pe stradă. Deși nu mai este tabu, are totuși capacitatea de a șoca.