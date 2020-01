Selena Gomez a lansat „Rare”, primul său album în peste patru ani

Albumul, primul de la "Revival", din 2015, abordează câţiva ani tumultuoşi din viaţa vedetei pop, care au inclus probleme de sănătate, un transplant de rinichi şi mai multe relaţii eşuate. Dacă în principalul single de pe "Rare", lansat anterior, "Lose You To Love Me", artista ar vorbi, aşa cum s-a speculat, despre despărţirea de Justin Bieber, în "Dance Again", Selena cântă despre faptul că "trauma este în remisiune". Gomez a fost diagnosticată cu lupus şi a vorbit deschis cu privire la lupta s...

