Moldovenii care vor călători în UE cu pașaportul biometric vor achita șapte euro

Cetatenii Republicii Moldova care vor calatori in Uniunea Europeana cu pasaportul biometric vor trebui sa se inregistreze in Sistemul european de informatii si de autorizare privind calatoriile si vor achita o taxa de sapte euro. Prevederea va intra in vigoare in 2021.

