În Moldova sunt înregistrate 292 de automobile electrice. Care este cel mai popular model cumpărat de către moldoveni

13:00

Centrul Republican pentru Copii și Tineret organizează pe 25 ianuarie Hackathon-ul „REClama”. Evenimentul are drept scop stimularea, motivarea și promovarea interesului față de domeniul IT, filmare, editare video, dar și dezvoltarea spiritului competitiv în rândul elevilor. Articolul Ești interesat de domeniul IT, filmare sau editare video? Participă la preselecția pentru Hackathon-ul „REClama” apare prima dată în #diez.