Toate întreprinderile afiliate SA „Moldovagaz” vor fi reorganizate

Cea de-a 62-a ediţie a premiilor Grammy se va desfăşura pe 26 ianuarie la Staples Center din Los Angeles şi o va avea, pentru al doilea an consecutiv, pe cântăreaţa Alicia Keys ca maestră de ceremonii. Lista artiştilor nominalizaţi la premiile Grammy este condusă de Lizzo cu opt nominalizări, urmată de Billie Eilish şi Lil Nas X, cu câte şase fiecare. Billie Eilish ('When We Fall Asleep, Where Do We Go?'), Lana del Rey ('Norman Fucking Rockwell!'), Ariana Grande ('thank u, next'), Bon Iver ('I,I'), H.E.R. ('I Used to Know Her'), Lil Nas X ('7'), Lizzo ('Cuz I Love You') şi Vampire Weekend ('Father of the Bride') sunt artiştii nominalizaţi la albumul anului. În timp ce 'Hey, Ma' de Bon Iver, 'bad guy' de Billie Eilish, '7 rings' de Ariana Grande, 'Hard Place' de H.E.R., 'Talk' de Khalid, 'Old Town Road' de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, 'Truth Hurts' de Lizzo şi 'Sunflower' de Post Malone & Swae Lee îşi vor disputa gramofonul auriu pentru înregistrarea anului. De asemenea 'Always Remember Us This Way' de Lady Gaga, 'bad guy' de Billie Eilish, 'Bring My Flowers Now' de Tanya Tucker, 'Hard Place' de H.E.R., 'Lover' de Taylor Swift, 'Norman Fucking Rockwell!' de Lana del Rey, 'Someone You Loved' de Lewis Capaldi şi 'Truth Hurts' de Lizzo sunt aspiranţii la categoria cel mai bun cântec al anului. Cântăreaţa spaniolă Rosalia speră să câştige anul acesta premiul Grammy pentru cel mai bun artist nou, categorie în care rivalizează cu Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas şi Yola.