Câte infracțiuni au fost înregistrate în Moldova pe parcursul anului 2019 și la începutul anului 2020

15:00

Metallica a anunțat că va dona 750.000 de dolari australieni (aproximativ 515.000 dolari americani) serviciului de pompieri voluntari din regiunea New South Wales şi autorităţilor din Victoria, prin intermediul fundației lor caritabile All Within My Hands. Articolul Metallica a anunțat că va dona 750 mii de dolari pompierilor din Australia apare prima dată în #diez.