Horoscop 10 ianuarie 2020. Întâlnire secretă şi o decizie importantă în dragoste

Scriitoarea Corina Bezdîga-Verlot a avut un 2019 spectaculos. „Chiar aș putea spune foarte hotărât: a fost cel mai bun an din viața mea. Am întâlnit bărbatul vieții mele, am călătorit în vreo zece țări, am fost cerută de soție și am făcut nunta în trei locuri diferite: Saint Tropez, Brașov și Gent. Sunt fericită să […]