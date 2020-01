Urmăriți LIVE conferința de presă susținută de ministrul Afacerilor Interne cu privire la situația criminogenă din țară

09:20

În imaginile sunt distribuite pe rețelele de socializare se vede un obiect luminos care loveste un altul și urmează o explozie, scrie digi24.ro Înregistrarea video a fost verificată de New York Times și pare să arate o rachetă iraniană care lovește un avion la Parand, în apropiere de aeroportul din Teheran, în zona unde avionul ucrainean a încetat să transmită orice semnal înainte de a se prăbuși. BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killi...