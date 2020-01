„Asistăm la reorientarea vectorială a R. Moldova – dinspre Vest spre Est”(Ion Tăbârță, tribuna.md)

Analistul politic Ion Tăbîrță consideră că anul 2020 urmează să arate dacă preşedintele Igor Dodon va reuși să-și consolideze verticala puterii după „modelul Plahotniuc”, astfel întărind influența Federației Ruse în Republica Moldova. „Deja asistăm la reorientarea vectorială a R. Moldova – dinspre Vest spre Est – sub lozinca echilibrării politicii externe”, consideră analistul citat de tribuna.md. „Anul 2020 trebuie să ne aducă claritate dacă această politică a lui Dodon, de construcție a puterii personale, este de moment sau e de „bătaie lungă”. Alegerile prezidențiale – fie vor finisa edificarea regimului lui Dodon, fie vor duce la destructurarea lui”, crede Tăbîrţă. După părerea sa, foarte multe vor depinde de opoziția de orientare europeană. „Dacă ea va da dovadă de maturitate și coeziune pentru al opri pe Dodon în politica acestuia de alunecare geopolitică a R. Moldova spre Rusia sau dacă opoziția europeană „se va bălăci” în disputele interpartinice și interpersonale”, concluzionează Ion Tăbîrţă.Nici președintele Igor Dodon și nici Maia Sandu nu vor să admită deocamdată că i vor candida la alegerile prezidențiale. e o tactică neserioasă, consideră politologul Dionis Cenuşă, citat de tribuna.md. „Cei din opoziție mai bine ar convinge-o pe Maia Sandu să facă publică candidatura sa și să înceapă să combată criticile cât mai devreme posibil, lăsând cât mai puțin spațiu pentru interpretări. Puține resurse de comunicare sunt disponibile, iar imaginația socialiștilor nu are limite. De aceea, este neclară abținerea Maiei Sandu de a adopta deja acum statutul de candidat”, consideră Dionis Cenuşă. Economistul Veaceslav Ioniţă constată că în dreapta Nistrului salariile sunt cu 50 la sută mai mari decât în stânga Nistrului. „Cele mai dramatice schimbări în remunerarea muncii în regiunea transnistreană s-au petrecut în ultimii patru ani. În 2015 salariul mediu din stânga Nistrului era cu 40 la sută mai mare decât în partea dreaptă a Nistrului. Iar în 2019 situația s-a inversat”, precizează expertul citat de agenţia de presă IPN. „Pe parcursul a 20 de ani, cu mici excepții, salariul mediu pe ambele maluri ale Nistrului era la același nivel. Totul a început să schimbe după anul 2013, când pretinsele autorități din regiunea transnistreană au decis menținerea artificială a cursului valutar”, explică Ioniţă. „Lecția din stânga Nistrului este simplă: populismul nu ține mult, iar într-un final pentru populismul autorităților plătesc oamenii cu veniturile lor”, concluzionează Veaceslav Ioniţă.Editorialistul portalului nordnews.md Anatol Moraru comentează scumpirea tarifului pentru călătoriile interurbane de la începutul acestui an cu 60 de bani pentru un kilometru şi cu 70 de bani pentru transportul mai confortabil. „N-ar fi mai bine să fie ca în Europa, unde fiecare poate să beneficieze de unități de transport într-un deplin confort la același preț”, se întreabă Anatol Moraru. „2020 este anul alegerilor prezidențiale și prin asta, credem, se explică graba cu care s-a încercat soluționarea problemei… Poate era mai bine ca toate microbuzele să fie racordate mai întâi la criterii de confort sporite, cu același tarif și apoi să se scumpească prețurile”, concluzionează Anatol Moraru. După ce şoferii de pe cursele interurbane au obţinut majorarea tarifelor, o cerere similară vine de la şoferi de microbuze din capitală, care revendică o majorare de la trei lei la șase lei. Întreprinderile de transport public nu mai fac față costurilor pentru călătorii, iar microbuzele riscă să dispară de pe străzile capitalei în foarte scurt timp, susţine președintele Asociației transportatorilor privați, Ion Mămăligă, citat de agora.md. „Nu cerem nimic și nu umblăm cu mâna întinsă pentru că nu ai cu cine vorbi. Dacă oamenii nu înțeleg lasă să distrugă tot și să o ia de la zero. Noi am făcut o prezentare despre factorii care duc la creșterea costurilor, începând de la motorină care a crescut de atâtea ori, salarii, piese, asigurări, impozite. Noi o vom prezenta și deja ei vor decide. Acum funcționăm 25 la sută din ceea ce funcționam cu cinci ani în urmă”, explică Ion Mămăligă.

