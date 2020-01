Mai mulți deputații socialiști și membri din „garda tânără” au depus flori la Ambasada Ucrainei la Chișinău

17:10

Zvonurile despre smartphone-uri nu iau pauză nici în preajma anului nou. La final de 2019, zvonurile despre Galaxy S11 nu încetează să apară, iar noile informaţii neoficiale vorbesc despre următoarea serie de dispozitive de top de la Samsung, care sugerează că producătorul sud coreean are în plan schimbări majore. Primul ar fi numele întregii serii, care ar putea fi chiar Galaxy S20, în ton nu noul an 2020. Desigur, aceasta nu este singura schimbare importantă.Galaxy S20: un nou numeDupă mai multe zvonuri, care sugerau iniţial că următoarea gamă de telefoane high-end şi premium de la Samsung va fi numită „Galaxy One”, devine destul de clar acum că noile telefoane ale companiei vor purta numele Galaxy S20. Aceste informaţii vin direct de la producătorii de accesorii, care au în plan realizarea de carcase pentru S20. Mai mult, compania are de gând să schimbe aproape complet şi modul în care aceste modele vor avea „loc” în această gamă, modelul de bază fiind chiar Galaxy S20, nu un model „inferior” precum cum Galaxy S10e din 2019.Practic, modelul de buget iese complet din discuţie, lăsând iPhone 11 fără un concurent direct din această gamă. Totuşi acest lucru nu înseamnă că seria Galaxy S20 nu va avea tot trei modele, ci că acel loc va fi practic ocupat de modelul Galaxy S10 Lite, pe care încă nu l-am văzut în mod oficial, dar care va păstra aceeaşi linie de design precum noua serie de dispozitive. De fapt, deja am văzut primele modele care se aliniază la acest design în urmă cu câteva săptămâni pe modelele Galaxy A51 şi Galaxy A71.