Iranul respinge speculaţiile privind doborârea avionului ucrainean

14:10

Potrivit expertului, în 2018 leul a înregistrat în prima jumătate de an o apreciere continuă, apoi a urmat o perioadă de depreciere. Iar în 2019 situația a fost diametral opusă: mai întâi am asistat la o depreciere puternică a leului, apoi au urmat mai multe luni de apreciere. „Pentru 2020, recomandăm Băncii Naționale a Moldovei să evite situații din 2019, când am asistat la aprecieri sau deprecieri bruște a valutei naționale. BNM nu urmărește scopul menținerea la anumit nivel a cursului valutar...