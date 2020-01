Rusia a fost condamnata de CEDO in cazul lui Ilie Cazac, care a fost rapit de militia transnistreana in anul 2010. Guvernul rus va trebui sa-i achite in total 46 de mii de euro, pentru ca a admis tortura si tratamentul inuman in privinta lui - VIDEO

