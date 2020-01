Cine ar fi ARTIZANII coaliţiei „ACUM" - PSRM, care au contribuit ca Dodon să preia toată PUTEREA în R. Moldova: "Cred că Maia Sandu și Năstase sunt primii interesați în a face lumină..."

13:20

Începem 2020 cu o veste extraordinară: sezonul celor mai strălucitoare premii din industria cinematografică tocmai a debutat în forță cu Globurile de Aur. Ceremonia de decernare a avut loc pe 6 ianuarie în Beverly Hills, fiind organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA). Dacă tremurai de nerăbdare pentru favoriții tăi, află că filmele 1917 și Once Upon a Time…in Hollywood au fost marile câștigătoare, iar la categoria seriale, miniseria Chernobyl și show-urile Succession și Fleabag au plecat acasă cu tolbele încărcate de premii.Orice fashionistă a așteptat însă cu sufletul la gură să vadă ce vor mai purta celebritățile de peste Ocean la una dintre cele mai importante gale. Din păcate, una dintre celebritățile de la care aveam mari pretenții, Jennifer Lopez, a dezamăgit pe toată lumea cu alegerea ei.Actrița și cântăreața a impresionat cu jocul actoricesc excelent din „Hustlers”, dar a rămas corijentă la categoria modă. Purtând o rochie aparținând brandului italian Valentino, Jenny from the Block și-a ascuns trupul perfect sub un munte de volane. Și poate că am fi acceptat și această extravaganță dacă diva nu ar fi gafat și din punct de vedere al cromaticii: criticii de modă au comparat pe bună dreptate combinația de auriu și verde a rochiei haute couture cu poleiala unui cadou de Crăciun. Oare Jennifer a uitat că s-a încheiat sezonul sărbătorilor de iarnă?