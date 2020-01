Replica lui Ion Chicu la critica făcută de premierul României

15:50

„Dvs. vă amintiți cum arăta Guvernul Sandu și câți reprezentanți au avut cei din blocul ACUM ș câți reprezentanți a avut Partidul Socialiștilor în Guvernul pe care l-am condus? Eu în genere consider că e lipsă de respect față de oameni atunci când spui „că am niște informații, niște înregistrări, dar nu le dau acum, o să le dau mai târziu”. Ori ai ceva de spus ori nu spui nimic. Eu așa înțeleg comunicarea cu oamenii”, a declarat Maia Sandu, transmite Politics cu referire la ZDG.Totodată fostul premier a declarat că nu regretă că a mers într-o majoritate cu socialiștii.„Eu cred în continuare că noi am procedat corect atunci când ne-am asumat acea decizie, de a merge într-o majoritate cu socialiștii. Eram conștienți că poate să ne coste foarte mult această decizie, dar am fost gata să plătim acest preț, oricât de mare”, a menționat Maia Sandu.