Harta salariilor din Republica Moldova: În dreapta Nistrului câștigul lunar e cu 50% mai mare față de stânga Nistrului

12:00

Banca Mondială prognozează o creștere economică globală modestă de 2,5% în anul 2020, în fața perspectivei unui potențial război comercial între SUA și China, se arată în raportul privind perspectivele economice globale. Pentru Republica Moldova pentru 2020 este prognozată o creștere de 3,6%, la același nivel din anul trecut, iar în 2021 și 2022 - de 3,8%. Evoluțiile din economia țării noastre vor depinde în mare parte de situația economică din statele UE, Rusia și Turcia, principalii parteneri comerciali. Privatizarea întreprinderilor de stat, o oportunitate de a crește productivitatea Autorii studiului includ Moldova în rândul țărilor cu probleme majore în sistemul de educație și asigurarea cu cadre calificate a economiei. Totodată țara noastră este menționată şi la capitolul prezență majoră a statului în economie. "Întreprinderile de stat tind să fie mai puțin eficiente decât cele din sectorul privat. În Europa de Est și Asia Centrală și, într-o oarecare măsură, în Rusia, prezența statului în economie rămâne mare, proprietatea de stat reprezentând peste 10% dintre firme.... În Ucraina, firmele cu prezența statului cel puțin parțială reprezintă aproximativ 20% din cifra de afaceri totală a firmelor și peste 25% din activele firmelor. Întreprinderile de stat au și o prezență mare în Moldova, reprezentând o treime din PIB. Prin urmare, restructurarea sau privatizarea întreprinderilor de stat reprezintă o oportunitate de a crește productivitatea la nivel economic în mai multe țări din regiune, dacă este însoțită de reglementări eficiente și îmbunătățiri ale managementului, guvernanței corporative și a mediului de afaceri", se arată în raport. Economia globală va creşte graţie economiilor emergente Prognoza Băncii Mondiale arată că economia globală va crește cu 2,5% în acest an, doar puțin mai mult decât 2,4% cât este estimat pentru 2019. În iunie 2019, Banca a prevăzut o creștere de 2,6% pentru 2019 și 2,7% pentru 2020. Potrivit instituției în 2019 s-a înregistrat cea mai slabă creștere de la criza financiară globală de acum un deceniu. Chiar și cu o ușoară îmbunătățire înregistrată pentru acest an, Banca a spus că în 2020 creșterea economică continuă să fie vulnerabilă la incertitudinile legate de disputele comerciale și de tensiunile geopolitice. Creșterea în rândul economiilor avansate, va scădea la 1,4% în 2020, în parte, datorită continuității suavității producției. În schimb statele emergente și economiile în curs de dezvoltare este de așteptat să accelereze creşterea anul acesta la 4,1%. Această revenire presupune performanțe îmbunătățite ale unui grup restrâns de mari economii, unele dintre ele ieșind dintr-o perioadă de slăbiciune substanțială. Aproximativ o treime din piețele emergente și economiile în curs de dezvoltare sunt proiectate să decelereze în acest an din cauza exporturilor și investițiilor mai slabe decât era de așteptat. „Îmbunătățirea climatului de afaceri, statul de drept, gestionarea datoriilor și productivitate pot contribui la o creștere susținută”, a declarat vicepreședintele Grupului Băncii Mondiale, Ceyla Pazarbasioglu. În Rusia, prognozează Banca Mondială, investițiile și comerțul au fost mai slabe decât se preconizase iar continuarea sancțiunilor economice internaționale a dus la o încetinire a creșterii la aproximativ 1,2% în 2019. Pentru 2020 este prognozată o creștere de 1,6%. Creșterea economică a Chinei comuniste în 2020 este prognozată la 5,9% - în scădere față de 2019, când a fost de 6,1%. Creșterea SUA se va reduce la 1,8% în acest an, reflectând impactul negativ al majorării tarifare anterioare și al incertitudinii ridicate. Creșterea zonei euro se va reduce la 1% revizuită în jos în 2020, pe fondul unei activități industriale slabe. sursa: mold-street.com