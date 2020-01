Cadavrul unui primar din Mexic, dat dispărut în 2018, descoperit pe malul unui râu

13:20

Centenarul Federico Fellini va fi marcat printr-o serie de evenimente itinerante, pornind din Italia, Marea Britanie şi Statele Unite. Cineastul, născut pe 20 ianuarie 1920, în Rimini (Italia), va fi sărbătorit în oraşul de origine prin inaugurarea muzeului internaţional ce îi poartă numele. Un aşa-zis muzeu fără pereţi, reprezentat printr-o expoziţie, „Fellini 100 and The Dolce Vita”, deschisă într-un castel medieval, şi din alte componente, prezentate în diverse părţi din centrul istoric al Rimini, scrie Variety. Fellini a lucrat timp de mai multe decenii la studiourile Cinecittà din Roma, iar aici îi va fi adus un omagiu printr-o instalaţie realizată de Dante Ferretti, colaborator apropiat al cineastului. Intitulată „Book of Dreams”, ea este inspirată de visele pe care scenograful i le povestea lui Fellini. Unul dintre ele a dus la filmul fantezist „La città delle donne” (1980), pentru care Ferretti a fost scenograf. British Film Institute a lansat de curând o serie de proiecţii Fellini, care vor avea loc timp de două luni în Marea Britanie. Vor fi proiectate, între altele, „La Dolce Vita” (1960), „I Vitelloni” (1953) şi „La Strada” (1956), pentru care cineastul a primit primul Oscar pentru film în limbă străină, urmat de „8½” (1963) şi „Amarcord” (1973). retrospectiva va cuprinde şi filmele „Satirycon” (1969) şi „Ginger and Fred” (1986). În Statele Unite, pe 16 ianuarie va începe, la UC Berkeley Art Museum şi Pacific Film Archive (BAMPFA), primul segment al turneului „Federico Fellini at 100”, realizat de compania de stat italiană Luce Cinecittà. Elemente high-tech, inclusiv instalaţii şi „ecrane lichide”, dar şi o retrospectivă completă, vor face parte din tributul adus lui Fellini la Academy Museum of Motion Pictures, care va fi inaugurat anul acesta la Los Angeles. Acest omagiu lui Fellini va ajunge în mari muzee şi institute de film din întreaga lume. Federico Fellini a murit pe 31 octombrie 1993, la Roma. Recunoscut drept unul dintre cei mai importanţi cineaşti ai lumii, a fost premiat la Cannes şi Veneţia, dar şi de Academiile italiană şi britanică de film, a primit patru Globuri de Aur, a fost de 12 ori nominalizat la Oscar şi a primit în 1993 trofeul onorific al Academiei americane de film. În 1989, Academia europeană de film l-a recompensat cu un trofeu pentru întreaga activitate. Lungmetrajele lui „La Strada” (1956), „Le notti di Cabiria” (1957), „8½” (1963) şi „Amarcord” (1973) au fost recompensate cu Oscar la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină”.