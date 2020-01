Creștere economică modestă în 2020, prognozează Banca Mondială

05:10

Va fi o zi de joi înnourată la Chișinău, după cum prognozează meteorologii, dar tot cu temperaturi de peste zero grade, astăzi maxima fiind de plus 3 grade. La București nici nu ninge, nici nu plouă. Sunt 4 grade cu plus ziua și minus 4 noaptea.Agenda zilei este destul de încărcată: În Moldova sunt anunțate câteva conferințe de presă.​Platforma DA organizează o conferinţă de presă la sediul formaţiunii.Asociația obștească CPDF „Sirius” și-a intitulat interogativ conferința de presă: „Apel către deputații poporului din Parlamentul 90 de a scoate țara din impas. Are oare Republica Moldova legislație?”.Un grup de veterani ai războiului de pe Nistru organizează și ei o conferință de presă cu tema: „Veteranii războiului de la Nistru au nevoie de consolidare pentru a-și obține drepturile ignorate de toate guvernările timp de circa 28 de ani”.Si Mișcarea Populară Antimafie invită presa să discute despre „Declarația Mișcării cu privire la obiectivul unioniștilor pentru alegerile prezidențiale”.Dar ce se prognozează pe plan internațional?Atenția va fi, cu siguranță îndreptată tot spre Teheran și Washington – după conferinta de presă de ieri a președintelui american Donald Trump în care acesta a spus și că acordul nuclear cu Iranul din 2015 se dovedește ”mort”, invitând țările semnatare să urmeze exemplul Statelor Unite și să îl părăsească pentru a încerca o renegociere a lui pe alte baze. Pe de altă parte, Trump a întins o ramură de măslin, spunând că Statele Unite nu doresc un război cu Iranul…Comisia Europeană se va afla astăzi la Zagreb, unde Croația își începe oficial președinția prin rotație a Uniunii.Și, în fine, la Lausanne, în Elveția încep Jocurile Olimpice de Iarna pentru tineret, care vor dura până pe 22 ianuarie.