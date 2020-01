Italia ridică nivelul de alertă din închisori după escaladarea tensiunilor dintre SUA şi Iran

09:40

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat marţi seară că va face o declaraţie miercuri dimineaţă, după atacul Iranului asupra unor baze militare din Irak unde staţionează soldaţi americani, notează AFP. “Evaluarea pagubelor şi victimelor este în curs. Până în prezent, totul este bine!”, a scris Donald Trump într-un mesaj pe Twitter. “Avem armata cea mai puternică şi mai bine echipată din lume”, a adăugat el. “Voi face o declaraţie mâine (miercuri) dimineaţă”, a mai scris liderul de la Casa Albă. All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020 La 5 zile după eliminarea generalului Qassem Soleimani, Iranul a lansat miercuri riposta împotriva Statelor Unite lansând rachete asupra a două baze militare din Irak unde staţionează militari americani, comentează AFP. Potrivit Pentagonului, peste 12 rachete au fost lansate din Iran împotriva bazelor Ain al-Assad şi Erbil. Aceste raiduri, revendicate de Teheran, marchează o schimbare ce provoacă temeri legate de o escaladare regională sau chiar un război deschis, chiar dacă liderii american şi iranian au părut că doresc să calmeze imediat jocul.