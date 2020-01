Un depozit al fabricii “MEZON”, în flăcări. Peste 50 de pompieri luptă cu focul

13:30

Pink a anuntat pe Twitter ca va dona pentru a veni in sprijinul interventiei pompierilor din Australia. „Sunt total devastata urmarind ce se intampla in Australia cu aceste incendii groaznice”, a scris Pink. Australia a chemat 3000 de rezervişti să ajute echipele de interventie, pentru a face fata incendiilor de vegetatie care devasteaza in prezent […]