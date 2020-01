Recomandări de evenimente pentru joi, 9 ianuarie, prima zi de după vacanța de iarnă

18:45

Deși am încercat să lucrăm astăzi cu spor, feed-ul de pe rețelele sociale ne-a fost inundat de aromele și culorile bucatelor tradiționale. Dacă credeam că o lună de luminițe și decorații de Crăciun ne este mai mult decât suficient, astăzi nu am rezistat tentațiilor culinare pregătite cu drag de rudele de la țară și am decis să facem o selecție savuroasă pentru a vă arăta cum au sărbătorit azi moldovenii Crăciunul pe stil vechi. Pe toate le-am găsit pe Instagram! Articolul (foto) Cu murături, mămăligă și învârtite după rețeta bunicii. Cum sărbătoresc astăzi moldovenii Crăciunul pe stil vechi apare prima dată în #diez.