Jurnalul orei 17, 8 Ianuarie

De cateva zile, a intrat in vigoare regimul fiscal simplificat pentru colectorii de produse agricole, in special nuci, fructe si miere. Sunt vizate persoanele fizice, care achizitioneaza produse agricole de la cetateni cu predarea ulterioara a acestora in folosul agentilor economici. In timp ce premierul Ion Chicu spune ca le-a facut colectorilor de nuci ”viata mai simpla”, unii antreprenori spun ca, in fond, nu s-a schimbat mare lucru.