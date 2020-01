Inscrierile in programul CANDIDATUL continua pana pe 15 ianuarie. Trimite CV-ul!

17:30

Cel putin 66 de persoane au murit, iar alte 400.000 au fost evacuate dupa cele mai severe ploi care au lovit Jakarta in ultimii 24 de ani, provocand, chiar in noaptea de Revelion, inundatii si alunecari de teren care au inghitit zone intregi. In dimineata zilei de luni, autoritatile continuau sa caute supravietuitori si au declarat ca, in momentul de fata, cel putin doua persoane sunt in continuare disparute.